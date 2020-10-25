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Футбол

Ференцварош выиграл перед матчем с Динамо

отАндрей Огородник

Окт 25, 2020 , ,
Сергей Ребров

Венгерский «Ференцварош», который является соперником киевского «Динамо» по групповому этапу Лиги чемпионов продолжает свою победную серию в рамках местного чемпионата.

Несмотря на то, что подопечным Сергея Реброва вчера противостоял крепкий середняк «Уйпешт», команда украинца и украинцев не испытала больших проблем с соперником, забив в их ворота два гола. Зубков начал матч в стартовом составе, в то время, как Харатин появился после замены.

Отметим, после шести туров «Ференцварош» уверенно лидирует в чемпионате Венгрии. Последний раз команда теряла очки ещё в августе.

от Андрей Огородник

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