Ференцварош выиграл перед матчем с Динамо

Венгерский «Ференцварош», который является соперником киевского «Динамо» по групповому этапу Лиги чемпионов продолжает свою победную серию в рамках местного чемпионата.

Несмотря на то, что подопечным Сергея Реброва вчера противостоял крепкий середняк «Уйпешт», команда украинца и украинцев не испытала больших проблем с соперником, забив в их ворота два гола. Зубков начал матч в стартовом составе, в то время, как Харатин появился после замены.

Отметим, после шести туров «Ференцварош» уверенно лидирует в чемпионате Венгрии. Последний раз команда теряла очки ещё в августе.