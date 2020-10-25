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Футбол

Красников может вернутся в Динамо?

отАндрей Огородник

Окт 25, 2020 , ,
Евгений Красников

Бывший вице-президент киевского «Динамо» Евгений Красников может вернуться в столичный клуб.

Такое предположение сделал известный украинский журналист Игорь Цыганык, сославшийся на любовь нынешнего наставника «Динамо» Мирчи Луческу к бразильским исполнителям. По его словам, румынский тренер всегда восхищался работой Красникова на латиноамериканском рынке и не исключено, что «Динамо» и бывший директор «Металлиста» вновь будут сотрудничать.

Напомним, после ухода из «Динамо», Евгений Красников запустил свой новый проект, основав в Харькове ФК «Металл», который уверенно лидирует во Второй лиге чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

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