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Футбол

Месси шесть матчей кряду не может забить Реалу

отАндрей Огородник

Окт 25, 2020 , ,
Лионель Месси

Одной из причин поражения каталонской «Барселоны» в вчерашнем матче против мадридского «Реала» стала слабая игра в исполнении легенды каталонского клуба Лионеля Месси.

Аргентинский голеадор вновь не сумел поразить ворота главного соперника его команды, тем самым продлив свою сухую серию в Эль-классико до шести матчей. В последний раз Месси забивал в ворота «Реала» ещё в мае 2018 года.

Отметим, что с каждым годом результативность аргентинской звезды в матчах с «Реалом» существенно падает. Если в первых 27 матчах против «королевского клуба» он забил 21 гол, то за последние семнадцать матчей лишь пять голов.

от Андрей Огородник

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