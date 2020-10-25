Официально: ФК Львов принял отставку Цецадзе

Руководство ФК «Львов» не стало удерживать грузинского специалиста Георгия Цецадзе, как было после матча с «Зарей», приняв на этот раз его заявление об отставке.

Как сообщает официальный сайт «горожан», 46-летний грузинский специалист покинул расположение клуба. Кто возглавит команду следующим пока неизвестно.

Отметим, на должности главного тренера ФК «Львов» Роман Цецадзе провел двенадцать матчей, девять раз проиграв и трижды сыграв вничью. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу.