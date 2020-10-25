Почеттино может сменить в Реале Зидана?

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассматривается руководством мадридского «Реала», как вариант замены Зинедину Зидану.

Как уже сообщалось ранее, боссы «королевского клуба» были очень недовольны последними неудачами «Реала», результатом чего стал ультиматум французскому специалисту. Зидан должен был выиграть два поединка против «Барселоны» и менхенгалдбахской «Боруссии», чтобы сохранить свою должность. К слову, первые поединок «галактикос» уже выиграли.

По информации El Transistor, в случае, если «Реал» все же не сумеет вернуться на победный путь, именно Почеттино будет главным претендентом на роль сменщика Зидана.