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Футбол

Цецадзе покинул ФК Львов

отАндрей Огородник

Окт 25, 2020 , ,
Георгий Цецадзе

Непродолжительным оказалось пребывание Георгия Цецадзе на должности главного тренера ФК «Львов».

Сменив в июня Егише Меликяна, грузинский специалист так и не сумел поставить игру своей команде. Слабое окончание прошлого сезона, провальная игра на старте нынешнего не оставила тренеру другого выбора, как после матча с СК «Днепр-1» подать в отставку.

«Сыграли очень плохую игру, у нас ничего не получалось. Хочу извиниться перед руководством клуба, перед болельщиками ПФК Львов. Я подаю в отставку — с сегодняшнего дня я не буду работать во Львове. Спасибо всем — я ухожу», — заявил Цецадзе на пресс-конференции.

Напомним, в семи матчах сезона ФК «Львов» проиграл шесть раз и раз сыграл вничью.

от Андрей Огородник

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