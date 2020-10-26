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Футбол

Юрий-Владимир Герета дебютировал за Рух в возрасте 16 лет

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , ,
Юрий-Владимир Герета

Матч львовского «Руха» против «Зари» помимо того, что стал одним из худших для команды в нынешнем сезоне, с другой стороны стал знаковым для юного таланта клуба Юрий-Владимира Гереты.

Заменив в компенсированное время Александра Бандуру 16-летний вратарь стал самым юным дебютантом в истории клуба. Правда, стоить отметить, что дебют был омрачен голом Аллахьяра Сайяда, который сделал окончательным счет в матче 4:0.

Напомним, Юрий-Владимир Герета является воспитанником львовских «Карпат», откуда в сентябре перешел в львовский «Рух».

от Андрей Огородник

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