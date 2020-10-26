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Футбол

Легенда Динамо может возглавить ФК Львов

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , ,
Олег Лужный

Легендарный в прошлом защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный может вернутся к тренерской деятельности после продолжительной паузы.

По информации sportarena, 52-летний специалист рассматривается руководством ФК «Львов», как один из вариантов на роль сменщика Георгию Цецадзе, который вчера ушел в отставку. Важно отметить, что в последний раз Олег Лужный самостоятельно работал главным тренером семь лет назад, когда возглавлял «Таврию».

Помимо Олега Лужного, есть у ФК «Львов» и альтернативный вариант в лице Олега Дулуба, который отлично проявил себя работая в «Карпатах» и «Черноморце».

от Андрей Огородник

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