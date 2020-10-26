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Футбол

Оболонь подписала экс-игрока сборной Украины

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , ,
Павел Лукянчук

Киевская «Оболонь», которая в прошлом сезоне до последнего претендовала на повышение в классе, сумела заполучить в свои ряды в недалеком прошлом одного из самых перспективных защитников чемпионата Украины.

По информации Footboom, ряды «пивоваров» пополнил Павел Лукянчук, который после ухода из донецкого «Олимпика» находился в статусе свободного агента. Условия перехода игрока не сообщаются.

Напомним, Павел Лукянчук является воспитанником киевского «Динамо». В свое время игрок вызывался в состав сборной Украины, правда, закрепится в главной команде страны ему не удалось. Есть в игрока опыт выступлений в чемпионате Венгрии.

от Андрей Огородник

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