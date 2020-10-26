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Футбол

Первая лига: Верес и Волынь приблизилась к лидерам. Металлист 1925 впервые проиграл

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , , ,
Первая лига

В чемпионате Украины среди команды Первой лиги были сыграны первые матчи девятого тура чемпионата Украины по футболу.

Как и в прошлом сезоне, нынешний обещает быть чрезвычайно насыщенный. Если в прошлых турах уверенно лидировали «Черноморец» и «Металлист 1925», то отчетный тур перевернул ситуацию с ног на голову.

В центральном матче девятого тура достаточно неожиданно разгромно проиграл «Металлист 1925», который уступил сенсации сезона «Горняк-Спорту» со счетом 3:0. Не менее неожиданной стало поражение «Агробизнеса» от «Вереса», который выиграв 2:0 поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Луцкая «Волынь», которая, как и в прошлом сезоне слабо стартовала, обыграв крепкое «Полесье» вышла уже на третье место в турнирной таблице.

После девяти туров, при том, что большинство команды сыграло восемь матчей, расстояние между первым и шестым местом составляет всего лишь четыре очка.

от Андрей Огородник

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