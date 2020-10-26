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Футбол

Полузащитник ФК Львов на два года дисквалифицированный за договорные матчи

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , ,
Ярослав Богунов

Проступки полузащитника ФК «Львов» Ярослава Богунова в чемпионате Беларуси, где он играл ранее, настигли его в украинском чемпионате.

Как сообщает белорусское издание Прессбол, 27-летний украинский футболист получил дисквалификацию сроком на два года за договорные матчи. Выступая за новополоцкий «Нафтан» игрок был уличен в нечестной игре, за что получил дисквалификацию в белорусском футболе. Теперь наказание распространилось на все турниры под эгидой УЕФА.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Ярослава Богунова четыре матча в чемпионате Украины. В прошлом сезоне в 27 матчах УПЛ он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

от Андрей Огородник

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