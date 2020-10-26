EURO.com.ua

Футбол

Талант Шахтера может вернутся в Бразилию

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , ,
Маркиньос Сиприано

Молодое дарование донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано, который пока не может похвастаться стабильной игровой практикой в составе своего клуба, близок к смене клубной прописки.

Как сообщает Esporte Interativo, чемпионы Украины намерены отдать игрока в аренду. Интерес к футболисту проявляют «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». Речь идет об аренде до конца 2021 года.

Отметим, если в прошлом сезоне Маркиньос Сиприано час от часу попадал в состав «Шахтера», то в нынешнем на его счету всего лишь 32 минуты в основном составе «горняков».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Зозуля помог Альбасете обыграть Райо Вальекано

Окт 26, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Юрий-Владимир Герета дебютировал за Рух в возрасте 16 лет

Окт 26, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Очередное результативное действие Филиппова в чемпионате Бельгии

Окт 26, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 − шесть =

Вы пропустили

Футбол

Талант Шахтера может вернутся в Бразилию

Окт 26, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Зозуля помог Альбасете обыграть Райо Вальекано

Окт 26, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Юрий-Владимир Герета дебютировал за Рух в возрасте 16 лет

Окт 26, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Очередное результативное действие Филиппова в чемпионате Бельгии

Окт 26, 2020 Андрей Огородник