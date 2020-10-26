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Футбол

Зозуля помог Альбасете обыграть Райо Вальекано

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , ,
Роман Зозуля

Украинский нападающий Роман Зозуля в сверхпринципиальном для него матче против «Райо Вальекано» отличился голевой передачей.

Форвард вышел в стартовом составе «Альбасете» и на 47-ой минуте ассистировал партнеру по команде Эдди Исрафилову, который установил счет в матче 2:0. Для игрока это первая результативная передача в сезоне.

Напомним, начиная с 2017 года между Зозулей и фанами «Райо Вальекано» длится конфликт. Ультрас клуба срывали матчи при участии украинского форварда, регулярно выкрикивая оскорбления в адрес игрока.

от Андрей Огородник

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