Зозуля помог Альбасете обыграть Райо Вальекано

Украинский нападающий Роман Зозуля в сверхпринципиальном для него матче против «Райо Вальекано» отличился голевой передачей.

Форвард вышел в стартовом составе «Альбасете» и на 47-ой минуте ассистировал партнеру по команде Эдди Исрафилову, который установил счет в матче 2:0. Для игрока это первая результативная передача в сезоне.

Напомним, начиная с 2017 года между Зозулей и фанами «Райо Вальекано» длится конфликт. Ультрас клуба срывали матчи при участии украинского форварда, регулярно выкрикивая оскорбления в адрес игрока.