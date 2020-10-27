Дмитрий Ризнык заменит Бущана в сборной Украины

Один из самых перспективных вратарей чемпионата Украины Дмитрий Ризнык получит шанс проявить себя на ноябрьском сборе сборной Украины по футболу.

По информации программы «Футбольный формат» в связи с болезнью вратаря «Динамо» и сборной Украины Георгия Бущана у которого был диагностирован коронавирус, вместо него в сборную получит вызов вратарь полтавской «Ворсклы».

Напомним, Ризныка уже вызывали в сборную Украины на матчи октября, но блестящая игра в исполнении Бущана не позволила игроку дебютировать.