ФК Львов указал на дверь двум ветеранам клуба

Руководство аутсайдера чемпионата Украины ФК «Львов» следом за главным тренером команды Георгием Цецадзе попрощалось сразу с двумя возрастными исполнителями.

Как сообщает Meta-ratings, команду покинули Сергей Борзенко, который ранее регулярно выводил команды в качестве капитана команды, а также вратарь Сергей Литовченко.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне оба игрока не были избалованы игровым временем, если Борзенко отыграл четыре матча, то Литовченко и вовсе лишь дважды появлялся в составе «горожан».