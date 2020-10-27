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Футбол

ФК Львов указал на дверь двум ветеранам клуба

отАндрей Огородник

Окт 27, 2020 , ,
Сергей Борзенко

Руководство аутсайдера чемпионата Украины ФК «Львов» следом за главным тренером команды Георгием Цецадзе попрощалось сразу с двумя возрастными исполнителями.

Как сообщает Meta-ratings, команду покинули Сергей Борзенко, который ранее регулярно выводил команды в качестве капитана команды, а также вратарь Сергей Литовченко.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне оба игрока не были избалованы игровым временем, если Борзенко отыграл четыре матча, то Литовченко и вовсе лишь дважды появлялся в составе «горожан».

от Андрей Огородник

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