Лужный отрицает интерес ФК Львов

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Олег Лужный прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны аутсайдера чемпионата Украины ФК «Львов».

После отставки Георгия Цецадзе, имя Олега Лужного называлось в числе потенциальных наставников «горожан».

Я впервые слышу об интересе со стороны «Львова».

Есть ли другие предложения, рассматриваете ли какие-то варианты?

Рассматриваем, но посреди сезона никто не пойдет в команду. Нужно идти либо в начале сезона, либо между первым и вторым кругом, – сказал Лужный.

Напомним, Олег Лужный в последний раз работал самостоятельно семь лет назад, во главе симферопольской «Таврии».