Палмейрас желает арендовать таланта Шахтера

Известнейший бразильский клуб «Палмейрас» в числе претендентов на молодого таланта донецкого «Шахтера» Маркиньоса Сиприано.

Как сообщает авторитетное бразильское издание Globo, «Палмейрас» сделал предложение по аренде игрока «горняков». Также «бессмертные» намерены включить опцию выкупа игрока после завершения арендного соглашения.

Напомним, несмотря на то, что Маркиньос Сиприано считается большим талантом в Бразилии, в нынешнем сезоне он практически не играет за «Шахтер», отыграв в общей сложности лишь 32 минуты.