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Футбол

Шахтер и Интер сыграли вничью

отСергей Сумской

Окт 27, 2020 , ,

Донецкий «Шахтер» в Киеве поделил очки с миланским «Интером» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

За 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга.

После двух туров «Горняки» заработали 4 пункта.

Шахтер Украина – Интер Италия 0:0

Шахтер – Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 62), Корниенко, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо (Тайсон, 15), Марлос (Алан Патрик, 88).

Интер – Ханданович, Хакими, Бастони, де Врей, Янг (Пинамонти, 85), Барелла, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Д`Амброзио (Дармиан, 80), Мартинес (Перишич, 72), Лукаку.

Предупреждения:

Бастони (31), Видаль (64).

от Сергей Сумской

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