Шахтер — Интер: превью, мнение букмекеров, трансляция

Сегодня, 27 октября, донецкий «Шахтер» проведет свой второй поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником чемпионов Украины будет хорошо знакомый подопечным Каштру — миланский «Интер».

После своей сенсационной победы над «Реалом» донецкая команда сыграет против еще одного фаворита группы итальянского «Интера». Команды встречались в прошлом розыгрыше Лиги Европы и тогда сильнейшим оказался представитель Италии. На этот раз у команды Каштру будет возможность взять реванш.

Донецкий клуб сыграет при поддержке зрителей. На НСК «Олимпийский» смогут прийти до 30 процентов болельщиков от вместимости стадиона. То есть Горняки точно не останутся без поддержки своих фанатов.

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проводит весьма посредственное начало сезона. «Горняки» весьма неуверенно стартовали в чемпионате Украины. В семи стартовых турах «Шахтер» одержал три победы и еще четыре раза сыграл вничью. За весь прошлый сезон в УПЛ донецкий клуб столько-же матчей сыграл вничью, еще два раза «Горняки» уступили в сезоне 2019/2020. На данный момент донецкий клуб занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 13 пунктиками в активе. «Шахтер» уже уступает «Динамо», которое занимает первую строчку уже четыре пункта. Второй идет «Ворскла». Именно против команды из Полтавы играли подопечные Каштру в выходные. «Шахтер», несмотря на то, что играл практически весь второй тайм в большинстве, не сумел дожать своего соперника и матч закончился со счетом 1:1.

Донецкий весьма сенсационно переиграл «Реал», но теперь будет труднее. Во-первых «Интер» уже играл против подопечных Каштру и понимает силу соперника. В тоже время после победы «Шахтера» в Мадриде к Горнякам теперь будут ставиться совсем по-другому. Также не будет неожиданности и по составу, ведь Каштру снова сможет рассчитывать на игроков основного состава, игра которых уже известна соперникам. Тренер сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Николая Матвиенко, Тайсона и Алана Патрика после карантина.

«Интер»

Миланский клуб начал сезон также не самым лучшим образом, но в турнирной таблице Серии А занимает четвертое место с 10 пунктами в активе. «Интер» три раза выиграл, раз сыграл вничью и раз проиграл – в четвертом туре уступив в миланском дерби «Милану» – 1:2. На выходных «Интер» благодаря голам ДАмброзио и Лукаку выиграл со счетом 2:0 у «Дженоа».

В стартовом матче Лиги чемпионов «Интер» дома не сумел переиграть «Боруссию» из Менхенгладбаха. Матч закончился со счетом 2:2. При этом «Интер» сумел уйти от поражения на 90 минуте благодаря голу Лукаки. Ситуация в группе стала очень запутанной, но при этом в случае позитивного результата у «Шахтера» есть шанс остаться в лидерах группы после второго тура.

История противостояние

Все украинские болельщики хорошо помнят последний матч между командами. В рамках полуфинала Лиги Европы итальянский клуб разгромил «Шахтер» со счетом 5:0 и вышел в финал турнира. Это был просто не день Горняков. Дублем тогда отличились Лукаку и Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Данило ДАмброзио.

В общей сложности это был третий матч между командами. Ранее в рамках квалификационного этапа Лиги чемпионов сезона 2005/2006 в Милане команды сыграли 1:1, а в Донецке победил «Интер» со счетом 2:0. Горняки еще никогда не переигрывали «Интер».

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов, Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Степаненко, Тайсон, Патрик, Марлос, Тете, Дентиньо

«Интер»: Ханданович, Бастони, Де Врей, ДАмброзио, Коларов, Видаль, Брозович, Хакими, Барелла, Мартинес, Лукаку

Арбитры

Рефери: Георгий Кабаков (Болгария)

Ассистенты рефери: Мартин Маргаритов, Диян Валков (оба — Болгария)

Четвертый рефери: Волен Чинков (Болгария)

Видеопомощник рефери: Феликс Цвайер (Германия)

Ассистент видеопощника рефери: Марко Ахмюллер

Мнение букмекеров

Победа «Шахтера» – 4.23

Ничья – 3.9

Победа «Интера» – 1.8

Прогноз

Победа «Интера» со счетом 2:1

Трансляция

Матч начнется в 19:55 и будет показан на телеканале «Футбол-1».