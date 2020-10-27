Состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Украины

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка очередного раунда второго по престижности турнира страны Кубка Украины.
В связи с тем, что «Динамо» и «Шахтер» вступят в борьбу в 1/4 финала, раунд 1/8 финала подразумевает шесть пар, которые были определены слепым жребием. Наиболее интересным противостоянием этапа обещает стать матч между черниговской «Десной» и луганской «Зарей».
«Десна» – «Заря»
«Агробизнес» – «Ворскла»
«Днепр-1» – победитель пары «ВПК-Агро» – «Олимпик»
«Александрия» – «Минай»
«Верес» – «Мариуполь»
«Нива» Винница – «Колос».
Матчи этапа состоятся ориентировочно 2 декабря.