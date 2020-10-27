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Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Украины

отАндрей Огородник

Окт 27, 2020 , ,
Кубок Украины

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка очередного раунда второго по престижности турнира страны Кубка Украины.

В связи с тем, что «Динамо» и «Шахтер» вступят в борьбу в 1/4 финала, раунд 1/8 финала подразумевает шесть пар, которые были определены слепым жребием. Наиболее интересным противостоянием этапа обещает стать матч между черниговской «Десной» и луганской «Зарей».

«Десна» – «Заря»

«Агробизнес» – «Ворскла»

«Днепр-1» – победитель пары «ВПК-Агро» – «Олимпик»

«Александрия» – «Минай»

«Верес» – «Мариуполь»

«Нива» Винница – «Колос».

Матчи этапа состоятся ориентировочно 2 декабря.

от Андрей Огородник

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