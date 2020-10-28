Манчестер Юнайтед намерен пригласить бомбардира дортмундской Боруссии

Английский «Манчестер Юнайтед», который стартовал в новом сезоне далеко не самым лучшим образом, зимой намерен усилить в первую очередь линию атаки своего клуба.

Как сообщает британское издание The Athletic, приоритетным вариантом для «красных дьяволов» является нападающий сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Решающий фактор в переговорах может сыграть главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер, который является кумиром молодого нападающего и с которым тот работал в «Мольде».

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Эрлинга Холанда семь голов и три результативные передачи в восьми матчах. По неофициальной информации минимальная сумма отступных составляет 75 миллионов евро.