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Футбол

Полузащитник Металлист 1925 устроил масштабное ДТП

отАндрей Огородник

Окт 28, 2020 , ,
Дмитрий Кравченко

Полузащитник харьковского «Металлист 1925» Дмитрий Кравченко вляпался в очень нехорошую историю.

Как сообщает телеграм-канал «ТРУХА Харьков», 25-летний полузащитник устроил ночью масштабное, в результате чего помимо его автомобиля пострадало ещё три транспортных средства. Усложняет ситуацию тот факт, что игрок «Металлист 1925» был в нетрезвом состоянии. Норма алкоголя в его крови была выше в девять раз допустимой.

Напомним, Дмитрий Кравченко перешел в «Металлист 1925» в сентябре этого года из «Ворсклы» и был игроком основного состава харьковчан.

от Андрей Огородник

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