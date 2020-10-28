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Футбол

Украинский арбитр получил назначение на матч группового этапа Лиги Европы

отАндрей Огородник

Окт 28, 2020 , ,
Виктор Копиевский

Один из самых перспективных арбитров Украины Виктор Копиевский, несмотря на неоднозначную репутацию в украинской Премьер лиге, пользуется хоть и не большим, но все же доверием со стороны УЕФА.

Украинский арбитр получил назначение на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между голландским «Феенордом» и австрийским «Вольфсбергом», правда, лишь в качестве четвертого арбитра. Обслуживать матч будет сербская бригада во главе с Серджаном Йовановичем.

Отметим, матч состоится завтра, в Роттердаме. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.

от Андрей Огородник

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