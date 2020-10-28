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Футбол

Верес теряет своего ключевого исполнителя

отАндрей Огородник

Окт 28, 2020 , ,
Михаил Сергийчук

Ровенский «Верес», руководство которого ставит перед командой задачу повысится в классе, по итогам нынешнего сезона, не сможет рассчитывать длительное время на своего основного форварда Михаила Сергийчука.

Как сообщает официальный твиттер «Вереса», 29-летний нападающий на одной из последних тренировок порвал мениск коленного сустава.

«На тренировке почувствовал, что заблокировалось колено. Подвигался, будто все было хорошо. Но впоследствии колено снова заблокировалось. Провели обследование, обнаружили повреждения мениска. После обследования было решено провести операцию. Сейчас вроде уже отошел, собираюсь возвращаться домой и начинать процесс восстановления», — заявил Сергийчук.

В нынешнем сезоне на счету «Михаила Сергийчука два гола в девяти матчах за «Верес» во всех турнирах. Сейчас ровенский клуб идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

от Андрей Огородник

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