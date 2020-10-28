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Футбол

Ворскла подписала 18-летнего вингера из Англии

отАндрей Огородник

Окт 28, 2020 , ,
Амилкар Коджови

Полтавская «Ворскла» продолжает вести поиски молодых талантов по всему миру.

После успешных селекционных находок Кане и Алиуна, полтавчане подписали вингера из чемпионата Англии Амилкара Коджови.

«С радостью объявляю, что я официально стал игроком «Ворсклы». Тяжелая работа продолжается. Благодарю бога», – написал Коджови в инстаграме.

В Англии новичок «Ворсклы» выступал в юношеском составе «Моркэма» из лиги 2. Помимо английского футболист также имеет испанское гражданство. Интересно, что официальный сайт полтавчан пока молчит.  

от Андрей Огородник

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