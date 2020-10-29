Брюгге Соболя расписал ничью с Лацио

Бельгийский «Брюгге», цвета которого защищает защитник сборной Украины Эдуард Соболь, добыл важную ничью в плане борьбы за выход из группы.

В матче с римским «Лацио» чемпионам Бельгии удалось набрать одно очко, что позволило обеим командам после первых двух туров возглавить турнирную таблицу своей группы.

Важно отметить, что Эдуард Соболь вышел в стартовом составе «Брюгге» и провел на футбольном поле весь матч. Результативными действиями украинец не отличился.

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

Брюгге — Лацио — 1:1 (1:1)

Голы: Ванакен, 42 (пен.) — Корреа, 14.