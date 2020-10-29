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Футбол

Филиппе Коутиньо не сыграет в матчах против Динамо

отАндрей Огородник

Окт 29, 2020 , ,
Филиппе Коутиньо

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо пропустит примерно три следующие недели.

Как сообщает издание Goal, 28-летний хавбек травмировал подколенное сухожилие, из-за чего не сможет играть в ближайших матчах, как в составе сборной Бразилии, так и в составе каталонской «Барселоны».

Отметим, учитывая травму бразильца, он не сможет помочь своему клубу в матче против киевского «Динамо», который состоится 4 ноября.

Напомним, вице-чемпионы Украины вчера не смогли обыграть «Ференцварош» ведя в счете 0:2.

от Андрей Огородник

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