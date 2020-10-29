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Футбол

Интер не может договорится с Лаутаро Мартинесом по новому контракту

отАндрей Огородник

Окт 29, 2020 , ,
Лаутаро Мартинес

Вице-чемпион Италии прошлого сезона миланский «Интер» рискует остаться без одной из своих главных звезд.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» не могут договорится по новому контракту с Лаутаро Мартинесом. Пять миллионов евро в год, которые готов платить «Интер» аргентинцу в окружении игрока считают недостаточной суммой. Сторона форварда готова дать согласие на новую сделку лишь при условии увеличении суммы до 7,5 миллионов евро.

Напомним, действующее соглашение игрока с «Интером» истекает летом 2023 года. Ранее большие планы на форварда имела каталонская «Барселона», но клаусула в 111 миллионов евро отпугнула испанский гранд.

от Андрей Огородник

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