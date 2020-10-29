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Футбол

Луческу разочарован результатом матча против Ференцвароша

отАндрей Огородник

Окт 29, 2020 , ,
Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча против венгерского «Ференцвароша».

Несмотря на блестящий первый тайм, в котором киевляне доминировали на футбольном поле и сумели забить дважды, вторая половина встречи стала одной из худших для «Динамо» с момента назначения Луческу. Матч завершился ничьей 2:2, что очень расстроило румынского специалиста.

Сыграли очень хороший первый тайм. Во втором не реализовали несколько подходов к воротам. Хорошие выходы были 3 в 2, 4 в 3, но мы принимали неправильные решения. Старались обыграть за счет индивидуальных качеств, в то время как нужно было пас отдать. Не забили третий гол. 

Мы доминировали, но получили первый гол. После этого соперник почувствовал кураж, начал больше атаковать. При втором голе соперника, мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как они там забили. Надо пересмотреть этот момент. Жаль потерянных очков, мы заслуживали победу и играли лучше.  

Отметим, впереди в «Динамо» два матча против «Барселоны», венгерский гранд в свою очереди ждет на встречи с «Ювентусом».

от Андрей Огородник

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