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Футбол

Ребров: Киевляне были сложным соперником, особенно в первом тайме

отАндрей Огородник

Окт 29, 2020 , ,
Сергей Ребров

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал матч против своего бывшего клуба киевского «Динамо».

Проиграв в первом тайме по всем статьям (0:2), во второй половине встречи венгерский гранд сумел переломить ход поединка, ответив двумя результативными ударами.

Нам было сложно, поскольку у многих наших игроков нет опыта выступлений в ЛЧ, в отличие от игроков «Динамо». Киевляне были сложным соперником, особенно в первом тайме. Во второй половине нам удалось исправить свои ошибки, сыграть агрессивно и правильно контролировать мяч. 

После двух туров «Динамо» и «Ференцварош» имеют по одному очку и скорей всего будут бороться за третье место в своей группе.

от Андрей Огородник

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