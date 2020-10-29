Ребров: Киевляне были сложным соперником, особенно в первом тайме

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал матч против своего бывшего клуба киевского «Динамо».

Проиграв в первом тайме по всем статьям (0:2), во второй половине встречи венгерский гранд сумел переломить ход поединка, ответив двумя результативными ударами.

Нам было сложно, поскольку у многих наших игроков нет опыта выступлений в ЛЧ, в отличие от игроков «Динамо». Киевляне были сложным соперником, особенно в первом тайме. Во второй половине нам удалось исправить свои ошибки, сыграть агрессивно и правильно контролировать мяч.

После двух туров «Динамо» и «Ференцварош» имеют по одному очку и скорей всего будут бороться за третье место в своей группе.