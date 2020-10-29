EURO.com.ua

Футбол

Шапаренко лучший игрок матча между Динамо и Ференцварошем

отАндрей Огородник

Окт 29, 2020 , ,
Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко стал лучшим игроком вчерашнего матча против венгерского «Ференцвароша».

Несмотря на упущенную победу (2:2), молодой полузащитник киевлян получил от аналитического портала Whoscored оценку 7,4 балла, что является высшим баллом среди всех игроков обеих команд. Вторым в составе «Динамо» стал Карлос де Пена (7,1), третий – Виктор Цыганков (6,8). 

Отметим, что в составе «Ференцвароша» одним из лучших был воспитанник «Шахтера» Александр Зубков, на счету которого результативная передача и оценка 7.1 балла.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Интер не может договорится с Лаутаро Мартинесом по новому контракту

Окт 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Брюгге Соболя расписал ничью с Лацио

Окт 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Луческу разочарован результатом матча против Ференцвароша

Окт 29, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × пять =

Вы пропустили

Футбол

Интер не может договорится с Лаутаро Мартинесом по новому контракту

Окт 29, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Стефен Сайлас — главный тренер Хьюстон Рокетс?

Окт 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Брюгге Соболя расписал ничью с Лацио

Окт 29, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Луческу разочарован результатом матча против Ференцвароша

Окт 29, 2020 Андрей Огородник