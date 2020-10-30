Фран Соль отличился дебютным голом за Тенерифе

Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль, который этим летом на правах аренды пополнил состав испанского «Тенерифе», отличился первым голом за свой новый клуб.

Вчера в матче девятого тура чемпионата Испании среди команд Сегунды испанский нападающий открыл счет в матче. К сожалению, для победу этого оказалось недостаточно, в компенсированное время игрок «Луго» Хуампе сравнял счет в матче.

С момента перехода в «Тенерифе» Фран Соль провел пять матчей и забил один гол. Его клуб идет на пятнадцатом месте Сегунды.