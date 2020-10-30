EURO.com.ua

Футбол

Фран Соль отличился дебютным голом за Тенерифе

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Фран Соль

Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль, который этим летом на правах аренды пополнил состав испанского «Тенерифе», отличился первым голом за свой новый клуб.

Вчера в матче девятого тура чемпионата Испании среди команд Сегунды испанский нападающий открыл счет в матче. К сожалению, для победу этого оказалось недостаточно, в компенсированное время игрок «Луго» Хуампе сравнял счет в матче.

С момента перехода в «Тенерифе» Фран Соль провел пять матчей и забил один гол. Его клуб идет на пятнадцатом месте Сегунды.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Шахтер отклонил предложение «Палмейраса» по аренде Сиприано

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Виктор Корниенко продлил контракт с Шахтером

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Олимпик теряет своего защитника до конца года

Окт 30, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × два =

Вы пропустили

Футбол

Шахтер отклонил предложение «Палмейраса» по аренде Сиприано

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Фран Соль отличился дебютным голом за Тенерифе

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Виктор Корниенко продлил контракт с Шахтером

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Два украинца вышли в четвертьфинал турнира в Египте

Окт 30, 2020 Андрей Огородник