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Футбол

Конкурент Ярмоленко выбыл из игры на месяц

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Микейл Антонио

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Микейл Антонио, который способен также сыграть на правом фланге атаки, не сможет помочь «молотобойцам» в ближайших матчах национального чемпионата.

Как сообщает британская пресса, в игрока была диагностирована травма подколенного сухожилия. По прогнозам врачей он вернется на футбольное поле не раньше чем через месяц. Стоить отметить, что из-за этой травмы в прошлом сезоне он пропустил три месяца.

В нынешнем чемпионате на счету Микейла Антонио три гола в шести матчах АПЛ. На его позиции также может сыграть вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

от Андрей Огородник

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