Официально: Виктор Корниенко продлил контракт с Шахтером

Молодой талант донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко своей игрой в нынешнем сезоне заслужил на новый контракт.

Как сообщает официальный сайт «горняков», нынешнее соглашение молодого футболиста теперь истекает летом 2025 года. Финансовые условия личного контракта не разглашаются.

Напомним, в нынешнем сезоне Виктор Корниенко стал основным защитником «Шахтера». На его счету восемь матчей и две результативные передачи. Игрок является воспитанником «горняков». Предыдущий контракт истекал летом 2023 года.