EURO.com.ua

Футбол

Олимпик теряет своего защитника до конца года

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Иван Зотько

Донецкий «Олимпик» не сможет использовать одного из своих основных защитников Ивана Зотько в оставшихся матчах года.

На своей странице в Инстаграм футболист сообщил об операции на локтевом составе, которая по его словам прошла без осложнений. По предварительным на восстановление защитнику понадобится около трех месяцев.

В нынешнем сезоне Иван Зотько провел пять матчей в чемпионате Украины, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее игрок в течении трех сезонов выступал в чемпионате Испании, правда, в низших дивизионах.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Шахтер отклонил предложение «Палмейраса» по аренде Сиприано

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Фран Соль отличился дебютным голом за Тенерифе

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Виктор Корниенко продлил контракт с Шахтером

Окт 30, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × пять =

Вы пропустили

Футбол

Шахтер отклонил предложение «Палмейраса» по аренде Сиприано

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Фран Соль отличился дебютным голом за Тенерифе

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Виктор Корниенко продлил контракт с Шахтером

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Два украинца вышли в четвертьфинал турнира в Египте

Окт 30, 2020 Андрей Огородник