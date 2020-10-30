Олимпик теряет своего защитника до конца года

Донецкий «Олимпик» не сможет использовать одного из своих основных защитников Ивана Зотько в оставшихся матчах года.

На своей странице в Инстаграм футболист сообщил об операции на локтевом составе, которая по его словам прошла без осложнений. По предварительным на восстановление защитнику понадобится около трех месяцев.

В нынешнем сезоне Иван Зотько провел пять матчей в чемпионате Украины, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее игрок в течении трех сезонов выступал в чемпионате Испании, правда, в низших дивизионах.