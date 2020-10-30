Роман Яремчук — антигерой матча против Хоффенхайма

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел один из худших своих матчей за «Гент» в нынешнем сезоне.

Украинский нападающий вышел в стартовом составе «индейцев» на матч против «Хоффенхайма» и уже на четырнадцатой минуте матча имел возможность отличится. К сожалению удар украинца с «точки» оказался неточным, вратарь немецкого клуба парировал удар.

В итоге «Хоффенхайм» сумел одержать разгромную победу, забив в ворота вице-чемпиона Бельгии четыре гола, на что «Гент» ответил голом престижа.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 12 матчей во всех турнирах, четыре гола и две результативные передачи.