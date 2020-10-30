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Футбол

Шахтер отклонил предложение «Палмейраса» по аренде Сиприано

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Маркиньос Сиприано

Молодой полузащитник донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано, который был близок к возвращению в чемпионат Бразилии, скорей всего останется в украинском клубе.

Как сообщает Globo Esporte, украинский чемпион отклонил предложение бразильского «Палмейраса» по аренде полузащитника. Причиной отказа являются кадровые проблемы клуба, а также коронавирус, из-за которого час от часу выпадает группа футболистов «Шахтера».

Отметим, в нынешнем сезоне Маркиньос Сиприано провел в составе «Горняков» лишь 32 минуты игрового времени.

от Андрей Огородник

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