Шахтер отклонил предложение «Палмейраса» по аренде Сиприано

Молодой полузащитник донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано, который был близок к возвращению в чемпионат Бразилии, скорей всего останется в украинском клубе.

Как сообщает Globo Esporte, украинский чемпион отклонил предложение бразильского «Палмейраса» по аренде полузащитника. Причиной отказа являются кадровые проблемы клуба, а также коронавирус, из-за которого час от часу выпадает группа футболистов «Шахтера».

Отметим, в нынешнем сезоне Маркиньос Сиприано провел в составе «Горняков» лишь 32 минуты игрового времени.