Шотландия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА

Неудачная неделя в исполнении украинских клубов в еврокубках нашла свое отображение в таблице коэффициентов УЕФА.

Несмотря на ничьи донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», благодаря победе «Рейнджерс» и «Селтика» Шотландия сумела обойти Украину в таблице коэффициентов. Сейчас в Украины 29,900 баллов, в то время, как в соперника 30,125.

Стоить отметить, что совсем рядом расположились Турция 28,800 и Дания 27,375. Если Украина не исправить ситуацию, то рискует потерять прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.