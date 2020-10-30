Участие Дентиньо в матче с Мариуполем под вопросом

Нападающий донецкого «Шахтера» Дентиньо может пропустить ближайший матч чемпионата Украины против «Мариуполя».

Как сообщает официальный сайт «горняков», бразильский форвард на крайней тренировке донецкого клуба занимался по индивидуальной программе. В матче против миланского «Интера» он покинул поле уже на пятнадцатой минуте матча из-за травмы.

Отметим, несмотря на критику в адрес Дентиньо, в нынешнем сезоне он является основным форвардом команды. В пяти матчах за «Шахтер» он забил два гола.

Матч против «Мариуполя» состоится сегодня в 19:55 по киевскому времени.