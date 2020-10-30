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Футбол

Участие Дентиньо в матче с Мариуполем под вопросом

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Дентиньо

Нападающий донецкого «Шахтера» Дентиньо может пропустить ближайший матч чемпионата Украины против «Мариуполя».

Как сообщает официальный сайт «горняков», бразильский форвард на крайней тренировке донецкого клуба занимался по индивидуальной программе. В матче против миланского «Интера» он покинул поле уже на пятнадцатой минуте матча из-за травмы.

Отметим, несмотря на критику в адрес Дентиньо, в нынешнем сезоне он является основным форвардом команды. В пяти матчах за «Шахтер» он забил два гола.

Матч против «Мариуполя» состоится сегодня в 19:55 по киевскому времени.

от Андрей Огородник

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