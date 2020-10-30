В тренера Динамо обнаружен коронавирус

Тренер молодежной команды киевского «Динамо» Юрий Мороз вынужден отправится на самоизоляцию.

Плановое тестирование работников и игроков клуба обнаружило в наставника киевской команды коронавирус. Как сообщает официальный сайт «Динамо», тренер чувствует себя нормально, болезнь проходит бессимптомно. Весь рабочий процесс идет в телефонном режиме.

Напомним, сегодня молодежная команда киевского «Динамо» должна провести свой матч против сверстников из СК «Днепр-1». На этой неделе коронавирус был обнаружен в Георгия Бущана и Виталия Миколенко.