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Футбол

В тренера Динамо обнаружен коронавирус

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Юрий Мороз

Тренер молодежной команды киевского «Динамо» Юрий Мороз вынужден отправится на самоизоляцию.

Плановое тестирование работников и игроков клуба обнаружило в наставника киевской команды коронавирус. Как сообщает официальный сайт «Динамо», тренер чувствует себя нормально, болезнь проходит бессимптомно. Весь рабочий процесс идет в телефонном режиме.

Напомним, сегодня молодежная команда киевского «Динамо» должна провести свой матч против сверстников из СК «Днепр-1». На этой неделе коронавирус был обнаружен в Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

от Андрей Огородник

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