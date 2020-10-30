Владлен Юрченко лучший игрок матча против Браги

Несмотря на поражение луганской «Зари» в матче против португальской «Браги», именно полузащитник украинского клуба стал лучшим игроком матча.

Известный аналитический портал Whoscored оценил действия Владлена Юрченко оценкой 7,8 балла. Помимо активных действий он также отличился голом в ворота «Браги».

К сожалению, несмотря на блестящий матч Юрченко, «Заря» матч против португальского соперника проиграла, во многом из-за провального старта матча, в котором подопечные Виктора Скрипника умудрились в течении одиннадцати минут пропустить два гола в свои ворота. Поединок завершился со счетом 1:2 в пользу «Браги».