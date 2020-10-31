Клопп и Гвардиола высказались о возвращении 5 замен

Главные тренеры «Ливерпуля» Юрген Клопп и «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола убеждены, что правило пяти замен в АПЛ нужно начать применять вновь.

«Это вновь должно быть [на повестке дня], но я не думаю, что это возможно из-за нашей системы.

Это система. Я думаю, что пять замен нужно вернуть.

Никто из клубов топ-7 не просил о преимуществах. Мы просто знали, поскольку были в курсе нашего графика, что все это будет невероятно сложно», – приводит слова Клоппа The Guardian

В свою очередь Гвардиола заявил, что в Премьер-лиге стало на 47 процентов больше мышечных травм, чем в предыдущем сезоне.

«Все из-за отсутствия подготовки и количества игр.

Надеюсь, лига сможет пересмотреть этот вопрос и сделать то, что делает остальной мир, потому что мы должны адаптироваться к ситуации с коронавирусом», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, 5 замен можно было проводить после того, как возобновилась АПЛ. Затем команды турнира проголосовали против этого правила в новом чемпионате.