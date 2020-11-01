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Футбол

Йовичевич обвинил судей в поражении от Динамо

отАндрей Огородник

Ноя 1, 2020 , ,
Игор Йовичевич

Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич одним из виновников поражения от киевского Динамо назвал арбитров матча, которые по мнению хорватского специалиста повлияли на исход матча.

В нашу сторону было достаточно карточек, а фолы в противоположную сторону не всегда фиксировались. Судейский комитет будет оценивать, но да, я почувствовал, что сегодня нам не давали размахнуться на поле.

Матч между СК Днепр-1 и Динамо завершился минимальное победой киевлян, при том, что днепровский клуб благодаря точному удару Назаренко вел в счете. Благодаря победе столичный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице.

от Андрей Огородник

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