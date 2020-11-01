Малиновский среди лучших игроков матча против Кротоне

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский максимально использовал полученный шанс от тренерского штаба Аталанты.

Выйдя в стартовом состав клуба с Бергамо украинец стал одним из лучшие в составе своей команды. Помимо результативной передачи он много обострял, отдавал острые передачи, опасно пробивал по воротам. Известный аналитический портал Sofa Score оценил действия украинца оценкой 8,9 баллов, что является его лучшим показателем в нынешнем сезоне.

Отметим, Аталанта матч против Кротоне выиграла со счетом 1:2, благодаря чему поднялась на третье место в Серии А.