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Футбол

Официально: Сергей Литовченко покинул ФК Львов

отАндрей Огородник

Ноя 1, 2020 , ,
Сергей Литовченко

Непродолжительным оказалось пребывание 33-летнего вратаря Сергея Литовченко в составе ФК «Львов».

Как сообщает официальный сайт «горожан», контракт с опытнейшим вратарем был расторгнут по обоюдному согласию. Причины ухода не разглашаются.

Напомним, Сергей Литовченко пополнил состав ФК Львов в августе этого года, но сыграл лишь в двух матчах, правда, пропустив в свои ворота сразу восемь голов.

Ранее львовский клуб сообщил об уходе главного тренера команды Георгия Цецадзе и защитника Сергея Борзенко.

от Андрей Огородник

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