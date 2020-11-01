Официально: Сергей Литовченко покинул ФК Львов

Непродолжительным оказалось пребывание 33-летнего вратаря Сергея Литовченко в составе ФК «Львов».

Как сообщает официальный сайт «горожан», контракт с опытнейшим вратарем был расторгнут по обоюдному согласию. Причины ухода не разглашаются.

Напомним, Сергей Литовченко пополнил состав ФК Львов в августе этого года, но сыграл лишь в двух матчах, правда, пропустив в свои ворота сразу восемь голов.

Ранее львовский клуб сообщил об уходе главного тренера команды Георгия Цецадзе и защитника Сергея Борзенко.