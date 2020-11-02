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Футбол

Артем Кравец забил очередной гол в составе Коньяспора

отАндрей Огородник

Ноя 2, 2020 , ,
Артем Кравец

Украинский нападающий Артем Кравец продолжает блистать в составе турецкого «Коньяспора».

В матче седьмого тура Суперлиги 31-летний нападающий традиционно вышел в стартовом составе и вновь был среди лучших в составе своего клуба. Несмотря на поражение «Коньяспора» от «Башакшехира» 1:2, именно украинец забил единственный гол в составе своего клуба. Аналитический портал Sofa score оценил действия форварда оценкой 7,7 балла.

В нынешнем сезоне Артем Кравец принял участие в пяти матчах чемпионата Турции, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Средняя оценка по сезону составляет 7,38.

от Андрей Огородник

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