Артем Кравец забил очередной гол в составе Коньяспора

Украинский нападающий Артем Кравец продолжает блистать в составе турецкого «Коньяспора».

В матче седьмого тура Суперлиги 31-летний нападающий традиционно вышел в стартовом составе и вновь был среди лучших в составе своего клуба. Несмотря на поражение «Коньяспора» от «Башакшехира» 1:2, именно украинец забил единственный гол в составе своего клуба. Аналитический портал Sofa score оценил действия форварда оценкой 7,7 балла.

В нынешнем сезоне Артем Кравец принял участие в пяти матчах чемпионата Турции, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Средняя оценка по сезону составляет 7,38.