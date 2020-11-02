Чемпионат Беларуси: Солигорский Шахтер продолжает погоню за БАТЭ

Солигорский «Шахтер» который возглавляет известный украинский специалист Роман Григорчук продолжает бороться за золотые медали чемпионата Беларуси.

Разгромив «Белшину» 1:5 в матче 27 тура Высшей лиги, подопечные Григорчука все ещё имеют неплохие шансы на чемпионство. За три тура до финиша команда отстает от лидера «БАТЭ» на одно очко, причем в следующем туре команды сразятся в очном противостоянии на поле «Шахтера».

Стоить отметить, что небольшие шансы на чемпионство сохраняет «Динамо-Брест», цвета которого защищают Милевский, Нойок и Хачериди. Действующий чемпион отстает от лидера на пять очков.