Ингулец просматривает игрока юношеской сборной Азербайджана

Петровский «Ингулец» продолжает просматривать потенциальных новичков своей команды.

Как сообщает Footboom, сейчас в расположении клуба находится 20-летний азербайджанский полузащитник Гусейн Ахмедов, который находится в статусе свободного агента. Решение по игроку должен принять тренерский штаб «Ингульца» в течении ближайших дней.

Отметим, Гусейн Ахмедов у себя на родине выступал за «Зиру», а также в составе юношеской сборной Азербайджана. Имеет он опыт выступлений в Украине, где выступал в составе харьковского «Гелиоса».