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Футбол

Ингулец просматривает игрока юношеской сборной Азербайджана

отАндрей Огородник

Ноя 2, 2020 , ,
Гусейн Ахмедов

Петровский «Ингулец» продолжает просматривать потенциальных новичков своей команды.

Как сообщает Footboom, сейчас в расположении клуба находится 20-летний азербайджанский полузащитник Гусейн Ахмедов, который находится в статусе свободного агента. Решение по игроку должен принять тренерский штаб «Ингульца» в течении ближайших дней.

Отметим, Гусейн Ахмедов у себя на родине выступал за «Зиру», а также в составе юношеской сборной Азербайджана. Имеет он опыт выступлений в Украине, где выступал в составе харьковского «Гелиоса».

от Андрей Огородник

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