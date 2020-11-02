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Футбол

Николай Матвиенко заинтересовал Ливерпуль

отАндрей Огородник

Ноя 2, 2020 , ,
Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» продолжает быть трансферной целью для клубов чемпионата Англии.

После интереса к игроку со стороны лондонского «Арсенала» свои намерения заполучить игрока обозначил действующий чемпион страны «Ливерпуль».

По информации 90min, Николай Матвиенко вошел в шорт-лист мерсисайдского клуба на позицию центрального защитника. Правда, стоить отметить, что его кандидатура не единственная, в списке также присутствуют Озан Кабак из «Шальке», Пау Торрес из «Вильярреала», Жюль Кунде из «Севильи» и Дайо Упамекано из «РБ Лейпциг».

Сделка может состоятся в январе. Руководство «Ливерпуля» готово выделить на трансфер 40 миллионов евро.

от Андрей Огородник

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