Николай Матвиенко заинтересовал Ливерпуль

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» продолжает быть трансферной целью для клубов чемпионата Англии.

После интереса к игроку со стороны лондонского «Арсенала» свои намерения заполучить игрока обозначил действующий чемпион страны «Ливерпуль».

По информации 90min, Николай Матвиенко вошел в шорт-лист мерсисайдского клуба на позицию центрального защитника. Правда, стоить отметить, что его кандидатура не единственная, в списке также присутствуют Озан Кабак из «Шальке», Пау Торрес из «Вильярреала», Жюль Кунде из «Севильи» и Дайо Упамекано из «РБ Лейпциг».

Сделка может состоятся в январе. Руководство «Ливерпуля» готово выделить на трансфер 40 миллионов евро.