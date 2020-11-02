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Футбол

Официально: Владимир Якимец перешел в ФК Львов

отАндрей Огородник

Ноя 2, 2020 , ,
Владимир Якимец

Экс-игрок молодежной команды донецкого «Шахтера» Владимир Якимец продолжит свою карьеру в составе ФК «Львов».

Как сообщает официальный сайт «Горожан», 22-летний полузащитник подписал контракт с клубом сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на сезон. Перешел игрок в ФК «Львов» бесплатно, на правах аренды. Футболиста уже заявили на текущий сезон.

Стоить отметить, что Владимир Якимец является воспитанником ФК «Львова», но в раннем возрасте перешел в «Шахтер», далее в его карьере был период выступлений за львовские «Карпаты». Игрок неоднократно вызывался в состав юношеской и молодежной сборной Украины.

от Андрей Огородник

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